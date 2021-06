Marchetti: “Calhanoglu non ha avvisato il Milan che ci fosse l’Inter” | News

Secondo Luca Marchetti, noto giornalista, Hakan Calhanoglu non avrebbe avvisato il Milan circa l'interesse da parte dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Luca Marchetti ha rivelato un retroscena sul trasferimento di Calhanoglu all'Inter che non farà sicuramente felici i tifosi milanisti. Ecco cosa ha detto a riguardo il noto esperto di mercato. "L'Inter ha approfittato, vista la condizione di Eriksen, di Calhanoglu. C'è stato un blitz e ha trovato l'accordo con il giocatore in pochi giorni. Da quello che sappiamo noi, Calhanoglu non ha avvisato il Milan che ci fosse un'altra squadra. Il turco ha accettato l'offerta dei nerazzurri per il prossimo anno". L'agenzia Quan Sports presente a Casa Milan: ecco i nomi che potrebbero interessare al Diavolo.