Manchester City, Gvardiol è il difensore più pagato della storia del calcio

Con l'acquisto per 90 milioni di euro da parte del Manchester City, Josko Gvardiol diventa il difensore più pagato nella storia del calcio

La Premier League sta vivendo il suo momento di massimo splendore. Le squadre inglesi attirano gli interessi dei giocatori migliori al mondo e il campionato ne giova, potendo assistere a match fra squadre piene zeppe di talento. Lo strapotere economico della Premier League domina il palcoscenico del calciomercato e la notizia dell'acquisto di Josko Gvardiol da parte del Manchester City non sembra far notizia.

Anzi, non sorprendono neanche le cifre, 90 milioni di euro al Lipsia, che rendono Gvardiol, croato classe 2002, il difensore più pagato nella storia del calcio. A far riflettere, o a rendere più chiaro il concetto semmai, è la classifica dei 5 difensori più pagati di sempre. In questo elenco, infatti, vi sono ben 4 giocatori della Premier League.