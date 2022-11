Luis Alberto, parla l’agente: “I cicli possono finire”. Milan interessato?

Non tira aria buona in casa Lazio tra Luis Alberto e il club. O meglio, tra il giocatore e Maurizio Sarri , allenatore che da quando si è insidiato sulla panchina biancoceleste ha spesso considerato l'ex Deportivo La Coruna più un rincalzo che un titolare. Dalla passata stagione, infatti, Luis Alberto ha iniziato ad avere 'mal di pancia' e non ha mai negato di voler far ritorno nella sua amata Siviglia. Il mercato, però, è pieno di sorprese e opportunità e in tal senso un calciatore di questa qualità potrebbe diventare anche un'occasione per il Milan .

Intanto il suo procuratore ha alimentato l'ipotesi di un addio alla Lazio già durante il mercato invernale: "La situazione di Luis Alberto sarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo. Tutto è rispettabile e giustamente tocca all'allenatore decidere e scegliere. Ma è anche rispettabile che un giocatore, che fa già parte della storia del club, che ha vinto, che ha dato tanto e sta dando ancora tutto per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Perciò sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda, visto che Luis Alberto vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio e di carriera davanti. E i cicli, prima o poi, possono finire".