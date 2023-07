Liverpool, ufficiale Szoboszlai: in passato venne accostato al Milan

Ufficiale, Dominik Szoboszlai è un nuovo giocatore del Liverpool. Il calciatore ungherese, dopo l'ultima esperienza in Bundesliga con la maglia del Lipsia, giunge in PremierLeague. Si tratta del secondo rinforzo per i Reds dopo Alexis Mac Allister, acquistato dal Brighton di DeZerbi. In passato, Szoboszlai venne accostato anche al Milan, con un siparietto social tra lui e Rafael Leao. L'attaccante portoghese, infatti, aveva commentato un post social del nazionale ungherese incitandolo a vestire la maglia rossonera. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, previsto un incontro per Morata >>>