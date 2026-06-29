Alla fine Lewandowski non vestirà il rossonero del Milan: lo aspetta l'MLS. Il centravanti polacco è stato per settimane al centro di rumors di mercato e speculazioni riguardanti il proprio futuro, con l'incertezza che aleggiava nell'aria e i sogni di gloria di diverse squadre che prendevano forma. In Italia, tra le squadre indicate come possibili destinazioni vi erano proprio Milan e Juventus, che sembrava potessero sognare l'acquisto di un bomber di razza come Lewa.

Poi le voci si sono affievolite, il Milan ha virato su un profilo diverso (Gonçalo Ramos, per cui è stata spesa una cifra record) e la punta del Barcellona ha optato per un finale di carriera diverso: come confermato dall'"Here we go" di Fabrizio Romano, infatti, il polacco è destinato all'MLS e sarebbe pronto a firmare con i Chicago Fire, diventando l'ennesima leggenda di questa generazione ad approdare sul suolo statunitense.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

La sua ultima stagione europea in numeri

Il centravanti polacco, a benè ancora in grado di contribuire con un apporto significativo ai successi della propria squadra, non dando veri segni di cedimento seppur, inevitabilmente, i suoi numeri e le sue presenze da titolare ("solo" 17 in Liga quest'anno) si siano ridotte rispetto agli anni di Dortmund e Bayern. Nel corso della sua carriera europea, Lewa ha realizzato ben, cementandosi come uno degli attaccanti più forti della storia.

Con il Barcellona durante la stagione 2025/26 ha siglato 19 reti in 46 partite, segnando in media un gol ogni 131 minuti: niente male per un 37enne che gioca in una delle squadre più forti del mondo, indice del fatto che nonostante un inevitabile calo, sembra non aver perso l'appetito per il gol.

E' davvero un rimpianto per il Milan?

Inevitabile pensare ad un futuro in cui Lewandowski avrebbe indossato la maglia rossonera, calcando il prato di San Siro e facendo sognare la piazza...ma sarebbe stata

Certo, un nome del genere non può che entusiasmare i tifosi e sicuramente avrebbe dato un'apporto importante in termini di esperienza e di reti. Il polacco sembra però vivere una fase calante della sua carriera e in un Milan in cui serve ritrovare entusiasmo, ma anche pensare al futuro, Lewandowski si sarebbe probabilmente rivelato un "tappabuchi" fondamentale ma, purtroppo, per breve tempo.

Il Milan puntando forte su Gonçalo Ramos e spendendo ben 74 milioni più bonus ha mandato un segnale importante, indice di ambizione di un progetto che guarda al successo a breve termine ma anche al futuro: con i suoi 25 anni il portoghese può rivelarsi fondamentale fin da subito, ma è un profilo decisamente più "futuribile", con molti anni di calcio davanti a lui e con la concreta possibilità di un'ulteriore salto di livello in rossonero.

Solo il tempo ce lo dirà con certezza, ma il Milan ha intrapreso un percorso diverso è Lewandowski, seppur sia una leggenda, non sarebbe forse stato il colpo giusto per il nuovo Milan targato Amorim.