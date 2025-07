L’era post-Theo: il Milan punta su Brown per la fascia sinistra

Archie Brown: il terzino che ha stregato Tare — L'obiettivo principale del Milan per la corsia sinistra è Archie Brown, terzino inglese del Gent. Un profilo che rientra perfettamente nella strategia di investire su talenti giovani e promettenti, con Brown che ha compiuto 23 anni a maggio. Nato a Birmingham, il classe 2002 ha un percorso formativo molto interessante: dopo essere cresciuto nelle giovanili del Derby County, si è trasferito in Svizzera, all'FC Lausanne. Qui ha disputato una stagione in prima squadra in seconda divisione, contribuendo alla promozione del club.

L'estate del 2023 ha segnato un passo importante nella sua carriera con il passaggio in Belgio, al Gent. È proprio qui che Brown ha compiuto un salto di qualità significativo, affermandosi come titolare inamovibile nella scorsa stagione. Con oltre 3000 minuti giocati in 46 presenze totali tra tutte le competizioni, il suo rendimento è stato costante: tre gol e sei assist, con una particolare evidenza in Conference League, dove ha realizzato due reti in 8 presenze.

Forza Fisica e doti offensive: un terzino di spinta — Alto 190 centimetri, Archie Brown è un giocatore dotato di ottime qualità fisiche, capace di abbinare potenza e velocità. Si tratta di un terzino di spinta, che ama proporsi in avanti e partecipare alla manovra offensiva.

Tuttavia, il suo arrivo al Milan richiederebbe un lavoro importante a livello difensivo da parte di Massimiliano Allegri. L'inglese può senza dubbio migliorare sia individualmente che tatticamente in fase di non possesso. Nonostante la giovane età, Brown ha già dimostrato una buona versatilità, pur essendo un terzino naturale. Può infatti essere impiegato anche in posizione più avanzata, come esterno a tutta fascia, sempre sulla sinistra. Sebbene abbia giocato occasionalmente anche come difensore centrale, questo ruolo difficilmente potrebbe ricoprirlo con la maglia rossonera, data la sua naturale propensione a spingere.

Il Milan, dunque, guarda a Brown come a un profilo in grado di garantire impatto fisico e offensivo, consapevole che richiederà un attento lavoro di crescita per colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez.