Il futuro di Rafael Leão sembra essere sempre più lontano dal Milan. Le voci sul suo immanente addio si fanno sempre più insistenti, con le squadre turche alla ricerca di un accordo che possa accontentare tutte le parti, dalla società rossonera al calciatore portoghese.

Intanto, però, il numero 10 del Diavolo si è riunito alla squadra: dopo il riposo post Mondiale, Leão, assieme al connazionale Gonçalo Ramos, ha raggiunto i rossoneri in Australia, a Perth, dove saranno impegnati il 5 agosto nel derby estivo contro l'Inter. Secondo il retroscena svelato dal Corriere della Sera, Rafa sarebbe approdato in Australia con una borsa rosa, vistosa e "griffatissima", per poi essere accolto nella hall dell'hotel da Panucci e Serginho. Ha conosciuto i membri del nuovo staff, per poi scherzare con i compagni di squadra durante la prima cena insieme: "Hey, mi siete mancati".

La frattura, tuttavia, non si è affatto risanata: il talento portoghese nutre ancora la voglia e l'ambizione di ricominciare altrove, mentre il Milan accetterebbe volentieri una sua cessione, attendendo una squadra in grado di raggiungere l'offerta minima richiesta per il proprio numero 10.

Gli ultimi aggiornamenti sulla sua cessione

Nelle ultime ore il mercato per Leão si è fatto particolarmente movimentato: seppur, per il momento, solo dalla Turchia, due squadre si sono fatte avanti con interesse e alla ricerca di una soluzione che possa accontentare sia il Milan che il giocatore.

Il Fenerbahce sembra puntarci fortemente e, come riportato anche da Fabrizio Romano, ha inviato degli emissari della propria dirigenza a Milano per discutere di un potenziale accordo. Alle richieste avanzate, Cardinale ha risposto in maniera chiara e netta: l'unica opzione per concludere l'operazione è quella di una cessione a titolo definitivo, senza prestito, ad una cifra minima di 50 milioni di euro.

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I gialloblu rimangono interessati, ma le indiscrezioni che creano clamore dalla Turchia riguardano un altro club, sempre residente ad Istanbul: il

Il giornalista turco Özat ha rivelato con certezza il trasferimento di Leão in Turchia: già raggiunta l'intesa con il Club (raggiungendo i 50 milioni richiesti) e con il giocatore, che avrebbe accettato la destinazione. Un'informazione da prendere con le pinze, certo, ma una cosa appare chiara: il futuro di Leão sembra destinato ad essere in Turchia.