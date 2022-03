Lazio, Acerbi vuole cambiare aria: Romagnoli potrebbe sostituirlo | News

Francesco Acerbi potrebbe dire addio alla Lazio: il club biancoceleste starebbe pensando di sostituirlo con Alessio Romagnoli

Francesco Acerbi vorrebbe lasciare la Lazio. E' questo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', secondo il quale il club biancoceleste potrebbe pescare in casa Milan per sostituire il campione d'Europa. Secondo il quotidiano romano, infatti, per privarsi di Acerbi, Claudio Lotito vorrebbe quantomeno incassare qualcosa da una sua cessione. Soldi che, eventualmente, verrebbero investiti per acquistare Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan è in scadenza di contratto a giugno e la destinazione biancoceleste sarebbe ben gradita in quanto, da sempre, il numero 13 rossonero si professa un tifoso laziale. La trattativa comunque non è delle più semplici, considerato che il giocatore guadagna più di 5 milioni di euro netti l'anno. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.