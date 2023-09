Juventus, si punta Koné per il dopo Pogba: e quel retroscena con il Milan…

La notizia della positività al testosterone di Paul Pogba si è abbattuta in casa Juventus come un fulmine a ciel sereno. La squalifica, ancora non comminata in via definitiva, potrebbe durare parecchio e, chiaramente, sarà necessario sostituire il francese con un nuovo centrocampista. E a tal proposito la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino come primo obiettivo Manu Kouadio Koné, un profilo che piace anche al tecnico Massimiliano Allegri per le sue caratteristiche.