Il padre di Hauge: “Jens Petter e il Milan: un sogno diventato realtà” | News

Jens Hauge è un nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte. Ecco il pensiero del padre Jan Ingvald sull'esperienza in rossonero del figlio

Dopo una sola stagione con la maglia del Milan, condita da 5 gol in 25 presenze, Jens Petter Hauge non sarà più un calciatore rossonero. Il norvegese, infatti, è passato ufficialmente all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito con l'obbligo di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Il padre del calciatore, Jan Ingvald, ha voluto commentare sul suo profilo Twitter il trasferimento in Germania del figlio e la sua esperienza nel club di via Aldo Rossi. "Jens Petter al Milan un sogno diventato realtà. Ora c'è una nuova avventura, è la mossa giusta. Tanti auguri al Milan e a tutti i milanisti. Grazie per tutto l'amore e il supporto. Stagione importante in vista: Serie A e Champions League. Sempre Milan". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Vako Kipiani: ecco cosa ha detto su Kvaratskhelia.