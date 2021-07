Giroud e Ballo-Touré: ecco l’impatto economico sul bilancio del Milan

Olivier Giroud e Fodé Ballo-Touré sono due nuovi calciatori del Milan: ecco il loro impatto sui conti del club di via Aldo Rossi

Un Milan attivissimo sul mercato, specialmente negli ultimi tre giorni in cui ha ufficializzato gli acquisti a titolo definitivo di Giroud e Ballo-Touré oltre al ritorno, seppur in prestito biennale, di Brahim Diaz. Il noto portale 'Calcio&Finanza' ha analizzato quale impatto abbiano gli acquisti dell'attaccante francese e del terzino senegalese sul bilancio del club rossonero. L'ex Chelsea è arrivato al Diavolo per un milione di euro. Ciò significa una quota ammortamento di 500 mila euro (considerato che ha firmato un contratto biennale) che si somma all’ingaggio dell’attaccante. Il centravanti guadagnerà 3.5 milioni di euro netti a stagione, 4.59 milioni grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, per un costo totale a bilancio pari a 5.09 milioni di euro.