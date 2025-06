Giménez, cinque mesi per tenersi stretto il Milan e convincere Allegri

Milan, fino al prossimo inverno Giménez non si tocca — Insomma, a meno di svolte non previste in questa sessione estiva di calciomercato, il Milan intende tenersi stretto Giménez (almeno per questa prima parte di stagione), di modo da potergli concedere una chance. Opportunità che il suo investimento (35 milioni di euro, bonus inclusi, nell'ultima sessione invernale di trattative) merita e richiede.

L'avventura di Giménez con il Milan era partita bene, a suon di gol, a febbraio. Poi, l'eclissi: del Milan e del 'Bebote', complici infortuni e scelte tecniche. Prima di marzo 2025, non era mai stato a secco per più di due partite di fila. In rossonero record negativo ampiamente battuto.

Il 'CorSport' ha evidenziato come il club di Via Aldo Rossi non si aspettasse tutte queste difficoltà di adattamento e di ambientamento. Al termine dei primi mesi in rossonero, lo 'score' del messicano è di 6 reti e 2 assist: non malissimo, ma neanche tanto bene.

Allegri ne apprezza le caratteristiche tecniche — Allegri aspetterà con curiosità Giménez al raduno del Milan, il prossimo 7 luglio: apprezza le caratteristiche del 'Bebote', uomo d'area di rigore, capace di segnare in vari modi nei sedici metri, con pochi fronzoli e molta concretezza. L'intenzione è quello di metterlo in competizione con un altro attaccante di alto livello, in modo da tenere la tensione sempre alta, ma non solo.

In alcune partite, infatti, Allegri potrebbe anche provare le due punte, così come fece nell'anno del suo Scudetto in rossonero. Per ora, dunque, Giménez non si muoverà dal Milan. Non ci sono segnali di una sua partenza, non ci sono offerte e, per il quotidiano romano, il Diavolo fa sapere di volerci puntare. Ora, però, tocca a Santi prendersi il Milan sulle spalle. Non potrà essere aspettato in eterno.