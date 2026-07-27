Fenerbahçe in pressing su Leão. Moretto: "Il Milan vuole 60 milioni e non è flessibile". I dettagli

La cessione di Leão resta fondamentale per il Milan: i rossoneri devono chiudere alcune cessioni prima di pensare ad altri colpi in entrata. Il club ha chiuso Gila e Ramos senza cedere nessuno, spendendo più di 100 milioni di euro. Ora deve pensare a sfoltire la rosa e a incassare una cifra complessiva rilevante: solo in questo modo il Milan potrà investire di nuovo. Intanto i rossoneri hanno perso un possibile obiettivo, visto che Karetsas andrà al Borussia Dortmund. Ruben Amorim ha ancora bisogno di rinforzi per giocare al meglio: mancano dei calciatori con le caratteristiche adatte al 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese.

L'affondo del Fenerbahçe: i dettagli di Matteo Moretto

"Il Fenerbahçe prova ad accelerare e a trattare direttamente con il Milan. Il club turco vuole comprare Leão a titolo definitivo, ma ci sono delle incognite".

Poche ore fa, il giornalista Gianluigi Longari ha svelato che il Fenerbahçe è arrivato a Milano per trattare direttamente con il Milan per l'attaccante portoghese. Anche il giornalistaparla del futuro di Leão:

Moretto aggiunge dei dettagli importanti alla possibile operazione di mercato:

"La cifra offerta non sarà bassa: il Fenerbahçe si presenta con tutte le intenzioni di avvicinarsi a quello che chiede il Milan".

Le richieste economiche del Diavolo e il nodo ingaggio

E quanto può chiedere il club di Milano? I rossoneri devono fare cassa e Leão rappresenta l'opportunità più grossa per farlo. Quasi impossibile pensare a un prestito e sarà difficile anche uno sconto per il club turco.

I dettagli della linea strategica del Milan e del giocatore si dividono così:

La valutazione del Milan : il Diavolo vuole circa 60 milioni di euro e non è flessibile: chiede una cifra alta che non vuole abbassare.

: il Diavolo vuole e non è flessibile: chiede una cifra alta che non vuole abbassare. La volontà del portoghese: il giocatore aveva parlato a fine stagione di puntare a campionati importanti come la Liga spagnola e la Premier League.

Ecco la chiusura di Moretto proprio sulla volontà del numero 10 rossonero:

"Rafael Leão continua a dare priorità a progetti di un certo livello che ad oggi non ci sono".