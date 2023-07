Ex Milan, ufficiale il trasferimento di Piatek al Basaksehir

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Basaksehir annuncia l'acquisto dell'attaccante Krzysztof Piatek . Il centravanti polacco, che ha concluso l'ultima stagione in prestito con la maglia della Salernitana , si trasferisce in Turchia dopo aver chiuso la sua avventura in Germania con l' Hertha Berlino .

Nuova tappa, dunque, per l'ex giocatore del Milan. Diversi rumors di mercato lo avevano visto vicino ad un romantico ritorno al Genoa, squadra dalla quale i rossoneri lo acquistarono nel gennaio del 2019. A San Siro, Piatek fece subito scintille, concludendo la sua prima, metà, di stagione con 21 presenze e 11 gol. Purtroppo, però, la sua carriera in rossonero durerà solo un anno, dato che si trasferirà all'Hertha Berlino nella sessione di mercato invernale del 2020. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, tempi stretti per Dia >>>