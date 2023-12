Ex Milan, Thiago Silva pronto a dire addio al Chelsea a fine stagione

Thiago Silva, ex difensore del Milan, potrebbe dire addio al Chelsea a fine stagione. Il contratto con il club londinese va in scadenza a giugno e il brasiliano non sembra avere alcuna intenzione di rinnovarlo. In tal caso, in estate, sarebbe libero di accasarsi a parametro zero in un'altra squadra. Il Chelsea, dal canto suo, si vorrebbe coprire e starebbe cercando un degno sostituto del campione verdeoro.