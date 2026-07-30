La storia di uno dei talenti sviluppati dal settore giovanile continuerà lontano dal Milan. Ormai una storia già sentita e risentita, ma un altro talentino rossonero ha salutato il Diavolo per cercare un'occasione altrove, con la speranza di giocare ed essere valorizzato.

Parliamo dell'ex attaccante e capitano della Primavera, Filippo Scotti, che nelle ultime ore ha effettuato un doppio "cambio di casacca": dopo aver firmato ufficialmente per l'Avellino, da svincolato, è stato subito ceduto in prestito al Savoia, squadra neopromossa in Serie C. Una possibilità di calcare i campi del professionismo per Scotti, seppur rimanendo in Campania (giocando ora a Torre Annunziata) e con la prospettiva di avere, più avanti, la possibilità di misurarsi con un campionato probante come la Serie B: un contratto triennale lo lega ai biancoverdi, che credono molto nel giovane attaccante e nel suo potenziale.

La sua carriera in rossonero

ha mostrato lunga la propria carriera a livello giovanile di poter essere un elemento più che duttile in fase offensiva, giocando sia da ala destra che da punta centrale. Il classe 2006 ha collezionato in rossonerocomplessive, siglandoUn giocatore completo, che nell'ultima stagione ha preso in mano le sorti della formazione Primavera, diventandone capitano e andando in doppia cifra in campionato.

Una nuova avventura attende dunque il giovane prodotto rossonero: avrà finalmente l'occasione di misurarsi con il calcio dei professionisti, in un contesto in cui verrà valorizzato e potrà scendere in campo con più frequenza. Per il Milan, invece, potrebbe rivelarsi l'ennesimo talento perso a zero: il percorso non è troppo diverso, nella sostanza, da quello intrapreso da Mattia Liberali, altro giovane "fuggito" dal Milan per rincorrere altrove la propria occasione tra i grandi.

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Il Diavolo perde così un altro pezzo del proprio vivaio a titolo definitivo: un caso che, sommato ad altre situazioni simili, fa sorgere più di un dubbio sulla reale capacità del club di trattenere e valorizzare i propri giovani. La speranza è che Scotti riesca a mostrare il proprio valore, ma anche che il Milan, con i talenti sviluppati in casa, riesca a costruire anche il proprio futuro.