Athekame-Milan a gennaio, l'analisi dei pro e contro: ma le parole di Fonseca gelano il mercato

"È una fake news", così Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Athekame al Milan a gennaio (parole riprese dal sito leprogres.fr). Anche il giornalista di RMC Sport Fabrice Hawkins ha negato un possibile ritorno dello svizzero in rossonero prima della fine del prestito secco: "Zachary Athekame finirà bene la stagione all’OL (è in prestito senza opzione d’acquisto) nonostante l’interesse dell’AC Milan per un ritorno anticipato questo inverno", questo il suo post su X.

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I numeri straordinari di Zachary Athekame al Lione

Zachary Athekame è sicuramente una delle sorprese della stagione: il terzino svizzero di proprietà del Milan sta vivendo un inizio di anno sorprendente con il Lione di Fonseca tanto è vero che viene valutato ad oggi come uno dei migliori terzini del campionato francese. Sono 7 le presenze in Ligue 1 con 2 gol e 3 assist, non esce mai dal campo ed è sempre tra i più positivi.

Ecco le sue statistiche stagionali dal sito Sofascore:

Presenze: 7

7 Da titolare: 7

7 Minuti totali in campo: 630

630 Gol: 2 (Gol attesi xG: 1.05)

2 (Gol attesi xG: 1.05) Conversioni gol: 67%

67% Assist: 3 (Assist attesi xA: 1.41)

3 (Assist attesi xA: 1.41) Tocchi di palla a partita: 70.9

70.9 Passaggi chiave a partita: 1.7

1.7 Grandissime occasioni create: 3

3 Passaggi riusciti a partita: 35.7 (83%)

35.7 (83%) Palloni recuperati a partita: 4.3

4.3 Totale duelli vinti a partita: 4.6 (54%)

Ritorno anticipato al Milan: l'analisi dei pro e dei contro

Un inizio stagionale pazzesco quello di Athekame: andiamo per ipotesi pensando a come Milan e Lione possano trovare un accordo per terminare il prestito in anticipo. Quali sarebbero i pro e anche i possibili contro del ritorno anticipato di Athekame?

Il Milan non ha tante soluzioni a destra in questo momento su tutta la fascia, soprattutto con gli infortuni di Saelemaekers e Chukwueze che hanno tolto ulteriori alternative per Ruben Amorim. Se si gioca con la difesa a quattro c'è il solo Gila come possibile terzino destro (con Tomori e Moreira che potrebbero essere adattati). Se si gioca con la difesa a tre o se si pensa agli esterni (che siano di centrocampo o attacco) ci sono solo Moreira e Hutchinson per quel ruolo.

Athekame potrebbe essere un jolly a costo praticamente zero (si potrebbe pagare qualcosa al Lione per anticipare la fine del prestito) e di assoluto valore vista la sua partenza brillante in Francia. A livello tattico sa difendere e sa attaccare ed è quindi adattabile sia più in basso sia più in alto.

C'è anche un contro però: Athekame sta facendo benissimo con il Lione di Fonseca e richiamarlo prima potrebbe bloccarne una crescita dirompente. Non è comunque una scelta semplice e c'è anche un precedente: Matteo Gabbia tornò al Milan a gennaio dopo 6 mesi prestito al Villarreal, proprio perché il Diavolo di Pioli aveva subito tantissimi infortuni nel reparto. Quella volta funzionò, visto che i rossoneri ritrovarono un giocatore molto cresciuto. Vedremo quale sarà il destino di Athekame.