Donnarumma, priorità rinnovo con il PSG. Ma spunta un’altra big …

Donnarumma, rinnovo con il PSG? Le parole di Enzo Raiola — Il suo agente, Enzo Raiola, cugino del defunto Mino, ha parlato poi ieri a 'L'Équipe' della questione e, evidenziando come si tratti di un "rinnovo non facile", ha confermato quanto già aveva detto il numero 1 della squadra di Luis Enrique non più tardi di un paio di settimane fa.

"Ci sono nuove regole nel club. Devo però dire che le discussioni sono positive, anche se non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Stiamo cercando una soluzione", ha detto il procuratore di Donnarumma. "Dobbiamo fare le cose per bene nell'interesse del giocatore. Ma il PSG è l'unica squadra per cui Gianluigi vuole firmare, è la priorità".

Manchester City, Inter e ora anche Bayern Monaco su Donnarumma — Questione chiusa, quindi? Non è detto. I 'rumors' di calciomercato sul futuro di Donnarumma si moltiplicano. Si parla di un interesse del Manchester City per il dopo Éderson, ma anche - incredibile ma vero - dell'Inter per il post Yann Sommer. Nelle ultime ore, sempre secondo 'L'Équipe', alla folta lista delle contendenti a Donnarumma si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco.

Nonostante, infatti, i bavaresi abbiano comprato a gennaio Jonas Urbig dal Colonia e pur avendo in mano il destino di Alexander Nübel, attualmente in prestito allo Stoccarda, sembra che per raccogliere l'eredità di Manuel Neuer il profilo che raccoglie più consensi in Säbener Straße sarebbe proprio quello di Donnarumma.