Il Milan ha scelto il suo allenatore: ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale. Ora parte il toto nomi per il calciomercato rossonero, anche se manca ancora la dirigenza (si continua a lavorare per liberare Markus Krösche dall'Eintracht Francoforte). I primi profili accostati al Diavolo sono quelli che hanno già lavorato con Ruben Amorim.

Il centrocampo del Milan: l'idea Ugarte e il verdetto di Fabrizio Romano

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo si parla di, mediano difensivo del Manchester United, che potrebbe anche arrivare in prestito. Un nome che però è stato smentito da Fabrizio Romano nel suo video su YouTube:

"Amorim non l'ha mai utilizzato i primi 6 mesi a Manchester ed era già considerato un giocatore in uscita dal portoghese. Amorim la scorsa estate disse ad Ugarte che a fine stagione sarebbe andato via, non rientrava nel progetto".

Le vie del mercato sono infinite, ma se queste sono le premesse è difficile che il centrocampista possa essere uno dei colpi del Milan in questa sessione estiva. L'altro nome che piace è quello di Morten Hjulmand dello Sporting: per la Rosea, però, ha una valutazione proibitiva.

Rinforzi in difesa: da Gonçalo Inácio all'opzione Antonio Silva

Il quotidiano fa i nomi anche per i possibili rinforzi in difesa:potrebbe essere proibitivo per il prezzo, occhio quindi addel Benfica. Su questo nome Romano non ha chiuso del tutto: "In questo momento non è un discorso in piedi, bisogna aspettare".

Concentriamoci quindi sul difensore portoghese: classe 2003, ha ancora il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e questo potrebbe facilitare l'operazione per quanto riguarda i costi. Il suo valore attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 25 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe anche calare vista la scadenza molto vicina.

Le caratteristiche tattiche di Antonio Silva e i dati Sofascore

Antonio Silva è un difensore centrale che potrebbe anche giocare al centro della difesa a tre di Amorim, questo grazie alle spiccate doti di lettura tattica, intelligenza posizionale e precisione nei passaggi. Il portoghese, infatti, sa anche impostare bene dal basso, una caratteristica che manca a, i titolari del reparto rossonero.

Ecco le sue statistiche stagionali: