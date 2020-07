Dietrofront Biglia: non torna in Argentina, vuole restare in Europa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia al termine di questa stagione, ovviamente non più al 30 giugno 2020 (già passato peraltro) lascerà il Milan per scadenza di contratto. Presto sarà un parametro zero, e da tempo è noto che non rinnoverà con i rossoneri.

Si è parlato a lungo del suo futuro, con la possibilità concreta di un ritorno in Argentina. Tanti i club interessati, ma secondo le ultime indiscrezioni dei colleghi di ‘TNT’, Biglia ha deciso di non tornare nella sua nazione natale. La scelta di Biglia sarebbe quella di restare ancora in Europa. Si parla di un possibile ritorno in Belgio, all’Anderlecht precisamente, dove ha giocato prima di trasferirsi in Italia, alla Lazio precisamente.

All’età di 34 anni, con molti infortuni alle spalle, non sono molti i club interessati a rischiare di perder soldi pagandogli lo stipendio. Però, in termini di esperienza, Biglia sa ancora il fatto suo. Vedremo quale sarà il suo futuro da qui alle prossime settimane.

