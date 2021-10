Di Marzio: “Rinnovo Kjaer? E’ una situazione che preoccupa poco il Milan”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha detto la sua sul rinnovo del contratto con il Milan di Simon Kjaer: ecco le sue parole

Intervento sul sito "Williamhillnews.it", Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Simon Kjaer. Queste le parole del giornalista ed esperto di mercato. "La volontà di proseguire insieme c’è, ma allo sesso tempo c’è però la necessità di sedersi intorno a un tavolo e iniziare a ragione su durata e cifre del nuovo accordo. In casa Milan, la situazione relativa al futuro del difensore danese è quella che preoccupa di meno". Il contratto di Kjaer è in scadenza nel giugno del 2022. Intanto ecco le top news di oggi. Ecco il super bomber per il Milan.