MERCATO MILAN E TOP NEWS – C’è il super bomber. Nuovi indisponibili

E' giornata di vigilia in Casa Milan. Domani, infatti, c'è una gara importante in casa del Bologna. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta in Champions League. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa, annunciando diversi indisponibili. Novità anche per quanto concerne il calciomercato, con un nuovo bomber nel mirino. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!