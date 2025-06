Dalla Spagna: 'Kepa nei piani del Milan con Maignan al Chelsea'

Kepa, il cui contratto con il Chelsea scadrà tra un anno, il 30 giugno 2026, è cresciuto nell'Athletic Bilbao (i londinesi lo acquistarono per ben 80 milioni di euro nel 2018!) e, nella stagione 2023-2024, è stato in prestito nel Real Madrid. Ha sempre offerto un gran rendimento come secondo portiere, ma gli è sempre mancato quel qualcosa in più per poter essere titolare.