Da alternativa di Giroud a peso per il bilancio—
Il ritiro di Divock Origi scrive la parola fine sulla carriera di un giocatore che ha deluso nel suo periodo al Milan. Arrivato a Milano con l'etichetta dell'attaccante decisivo per le grandi occasioni, il belga era sulla carta la prima alternativa di Giroud, per prenderne il testimone nelle stagioni successive.
La nuova dirigenza dovrà investire per il ruolo, ma non potrà sbagliare. Le ultime punte che hanno fatto bene in rossonero sono Giroud e Bacca: è arrivato il momento di trovare la terza.
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