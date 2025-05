Conte e De Laurentiis: nessuna decisione. Aspetta anche il Milan

Primo incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli. Anche il Milan sarebbe interessato ai movimenti in panchina. Le ultime novità

Oggi è andato in scena un vertice societario tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, Maurizio Chiavelli e Antonio Conte. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, l'incontro sarebbe durato tre ore. Risultati? Le parti si sarebbero prese del tempo per riflettere. Nulla si sarebbe risolto: ci sarebbe la volontà di continuare a riflettere sulle necessità di Conte e sulle esigenze del club.