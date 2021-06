Condò: ‘Calhanoglu via? Mi spiace per De Paul, avrebbe migliorato il Milan’

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato degli addii di Calhanoglu e Donnarumma e del mancato approdo al Milan di Rodrigo De Paul

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato degli addii a parametro zero di Calhanoglu e Donnarumma e del mancato trasferimento al Milan di Rodrigo De Paul. Queste le parole del noto giornalista. "Con Donnarumma il problema è che il Milan perde molti soldi. La cosa grave è che sia andato via a zero, Maignan lo potrà surrogare. Calhanoglu si era capito che si voleva tentare un'altra strada. Mi spiace veramente molto che De Paul sia andato all'Atletico Madrid. Sarebbe stata una soluzione per i rossoneri e avrebbe migliorato il Milan". Le ultime su Calhanoglu, Romagnoli, Zaccagni e non solo: le top news sul mercato rossonero.