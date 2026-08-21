Clamoroso Milan, possibile asse caldo col Real Madrid: due sogni per Amorim

Il Milan cerca un trequartista per Ruben Amorim. Possibile doppio opportunità dal Real Madrid: i dettagli su Brahim Díaz ed Endrick
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Continua il calciomercato del Milan alla ricerca anche di un nuovo trequartista. Le ultime novità arrivano dal sito calciomercato.it: oltre al possibile interesse per Soulé della Roma, sarebbe ancora viva una doppia pista che porta al Real Madrid: si parla di Brahim Díaz ed Endrick che potrebbero salutare i blancos in prestito. Per il Diavolo potrebbero essere entrambi delle scelte molto interessanti per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
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Il profilo di Endrick: caratteristiche e i numeri su SofascorePartiamo dal talento brasiliano: è un attaccante moderno, che fa dello scatto e delle capacità nel breve le sue armi migliori, il suo piede forte è il mancino, altra caratteristica ricercata dal Milan. Può giocare come centravanti di ruolo, ma anche più indietro come vero numero 10 di una squadra. Grandissima qualità di dribbling, grazie alla quale salta facilmente i difensori per poi andare verso le porte avversarie. Endrick ha giocato con la maglia del Lione in prestito la scorsa stagione: in campionato ha totalizzato 16 presenze di cui 14 da titolare con la bellezza di 5 gol e 7 assist. 3.1 tiri di media con una percentuale realizzativa fissata a quota 10%. 2.3 (48%) di duelli vinti di media, con 39.7 tocchi a partita e con 9 grandi occasioni create complessive (dati dal sito Sofascore).
Il ritorno di Brahim Díaz: l'usato sicuro che conosce San SiroPassiamo poi a Brahim Díaz: il trequartista ha già giocato con il Milan e non avrebbe bisogno di un tempo lungo per ambientarsi conoscendo benissimo San Siro e il mondo rossonero. Lo spagnolo è bravissimo nel dribbling nel breve ed è praticamente ambidestro. Potrebbe essere quel giocatore ideale per legare il gioco tra attacco e centrocampo. In più ha tantissima esperienza: 51 presenze complessive con 7 gol e 4 assist messi a referto in Champions League. Con la maglia rossonera 18 gol e 15 assist serviti in 124 partite giocate. La scorsa stagione al Real Madrid: 30 partite nel campionato spagnolo (di cui 13 da titolare) con 1 gol e 6 assist serviti, più 1 gol e 1 assist in Champions League. Vedremo se Endrick e Brahim Díaz saranno due occasioni di mercato negli ultimi giorni della sessione estiva.
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