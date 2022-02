CIES, la classifica dei club che hanno speso di più sul mercato dal 2012

E' stata resa nota la classifica dei club che hanno speso di più sul mercato dal 2012 ad oggi: presente in questa graduatoria anche il Milan

Il CIES, che sta per 'International Centre for Sports Studies', ha pubblicato la classifica dei club europei che hanno speso di più sul mercato dal 2012. Come riporta 'Calcio&Finanza', in cima alla graduatoria c'è il Manchester United che ha speso oltre un miliardo di euro. I 'Red Devils', a sorpresa, si piazzano davanti a due giganti del calcio internazionale come Manchester City e PSG - rispettivamente al secondo e al terzo posto -, sempre al centro dell'attenzione per le loro operazioni di mercato. Fanno parte della 'top ten' anche Juventus e Milan. I bianconeri si trovano al sesto posto, mentre i rossoneri al settimo. Ecco, di seguito, le prime venti posizioni di questa speciale classifica in cui troviamo ben quattordici club inglesi.