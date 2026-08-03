Cessione Leão sempre più complessa. La voce dalla Turchia: "Il Fenerbahçe si ritira"

Il Milan sta preparando la stagione e il derby amichevole contro l'Inter, ma il nodo principale di questi giorni resta il futuro di Rafael Leão: il portoghese, anche dopo le sue dichiarazioni al termine della stagione, sembrava destinato a lasciare Milano. L'assenza di offerte importanti sia per il club che per il calciatore sta però spingendo a una possibile soluzione: il numero 10 del Diavolo può restare al Milan.

Il giornalista Serkan Gazioğlu ha postato sul suo profilo X un messaggio molto chiaro:

"Il Fenerbahçe si è ritirato dal tavolo delle trattative con il Milan e con Rafael Leão a causa del mancato raggiungimento delle condizioni".

Per il Milan resta importantissimo sciogliere questo nodo di mercato: vendere il portoghese permetterebbe di incassare una cifra molto sostanziosa. In più libererebbe spazio in avanti utile per andare all'assalto del trequartista di piede mancino richiesto da Ruben Amorim.

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Il mercato si complica: l'effetto domino su Amorim

Il blocco in entrata: la dirigenza difficilmente potrebbe investire una cifra significativa per un altro giocatore offensivo senza una cessione 'pesante' nel reparto.

la dirigenza difficilmente potrebbe investire una cifra significativa per un altro giocatore offensivo senza una cessione 'pesante' nel reparto. Il nodo della valutazione: se il Fenerbahçe dovesse davvero pensare ad altro per il proprio reparto offensivo, lascerebbe il solo Galatasaray nel ruolo di pretendente interessato a Rafael Leão.

La richiesta del Milan e lo scenario Turchia

Se, invece, Leão dovesse restare al Milan, un nuovo innesto nel reparto potrebbe essere molto difficile. Il Diavolo deve fare i conti con precise dinamiche economiche e di rosa:In quel caso si ridurrebbe ancora di più la possibilità che il Milan possa incassare davvero irichiesti per la cessione del portoghese.

Vedremo se ci saranno sorprese in questi giorni di mercato rimasti prima della chiusura. Al momento non ci sono offerte importanti per il numero 10 rossonero che sta lavorando a Perth con Ruben Amorim.