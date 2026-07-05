Aumenta l'interesse per Marc Casadó. Il centrocampista spagnolo, prodotto della cantera del Barcellona, è stato messo sul mercato dai catalani. la sua carriera in blaugrana sembra essere prossima alla fine e il suo agente, Jorge Mendes, è già al lavoro per trovare al proprio cliente una nuova sistemazione.

Secondo quanto raccontato nelle ultime settimane, Casadó sarebbe stato offerto anche al Milan, che potrebbe farci un "pensierino". Tuttavia, la squadra in pole position per accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 2003 arriva dall'Arabia: secondo quanto riportato da Marca, l'Al-Hilal sarebbe in forte pressing per il centrocampista e sarebbe anche la squadra con la miglior offerta in mano.

Casadó, tuttavia, non sembra essere pienamente convinto della destinazione, evidentemente intenzionato a rimanere in Europa. Lo spagnolo, del resto, ha solamente 22 anni ed un passo del genere in giovane età non è così scontato e semplice da prendere a cuor leggero.

Su di lui hanno messo gli occhi anche altre società in Europa: tra queste, proprio il Milan e l'Atletico Madrid. Il Barcellona però non sembra voler fare sconti sul cartellino del ragazzo, che valuta circa 30 milioni di euro.

Ne vale la pena?

Nella sua ultima stagione a Barcellona il talento classe 2003 ha avuto: 34 le partite giocate complessivamente in stagione, condite da un solo assist e partendodi queste. Per il resto, molti ingressi da subentrato verso gli sgoccioli della partita, diventando unma comprendendo anche il suo ruolo marginale in questa rosa.

Il Barça per questo motivo lo ha inserito tra i possibili partenti, sperando di poter monetizzare al massimo la sua uscita. Il Milan però ne avrebbe davvero bisogno?

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Al momento la priorità rossonera è il difensore centrale, obiettivo che sembra vicino alla fumata bianca, con Gila ad un passo e Inacio sullo sfondo. Terminate le "urgenze", il Diavolo potrebbe pensare a nuovi profili da inserire in organico: la figura delpotrebbe essere tra i più ricercati in casa Milan, ma tutto

Con il rinnovo di Modric ancora in bilico e un mercato in uscita ancora stagnante, sembra troppo presto per parlare di un nuovo acquisto centrocampo. Quando sarà il tempo, però, un profilo come quello di Casadó potrebbe risultare più che utile alla causa. Abile sia in fase di interdizione che nell'impostazione del gioco, lo spagnolo è un centrocampista dinamico e completo: al prezzo giusto, sarebbe decisamente un innesto intelligente.