Calhanoglu, il retroscena: “Stipic aveva offerto il turco all’Inter a marzo”

Secondo Nicolò Schira, l'agente di Calhanoglu, Stipic, aveva offerto il suo assistito all'Inter già nel mese di marzo: ecco il retroscena

Hakan Calhanoglu, come è ormai ben noto a tutti, è pronto a firmare un contratto triennale con l'Inter. Una notizia che sicuramente non ha fatto felici i tifosi milanisti, ma non si tratta di una trattativa nata nelle ultime ore. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbero dei retroscena interessanti sulla nuova destinazione dell'ormai ex calciatore del Milan. Secondo il giornalista, i rossoneri non hanno contattato il calciatore per pareggiare l'offerta dei rivali. Stipic, il procuratore del fantasista in questione, lo aveva già proposto a marzo ma fu Antonio Conte a bocciare questa proposta. Nella giornata di giovedì, invece, ci sono stati dei contatti tra l'Inter e lo stesso Stipic. Dall'altro lato, la dirigenza di via Aldo Rossi ha saputo da fonti esterne l'intesa tra i nerazzurri e Calhanoglu e non dal giocatore stesso. Le ultime su Calhanoglu, Romagnoli, Zaccagni e non solo: le top news sul mercato rossonero.