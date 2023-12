Calciomercato – Werner ‘scaricato’ dal Lipsia: occasione per il Milan?

Timo Werner non ha confermato le aspettative su di lui e sembra essere stato 'scaricato' dal Lipsia. Un occasione per il Milan?

Dopo l'esperienza al Chelsea, non particolarmente fortunata, Timo Werner è tornato al Lipsia, club in cui aveva fatto il definitivo salto di qualità e dove aveva attratto su di sé le attenzioni di tante società europee. Nella sua seconda parentesi tedesca, però, le cose non sono andate al meglio e il club teutonico avrebbe aperto alla cessione in vista delle prossime sessioni di calciomercato.