Tra i profili accostati al Milan in questa sessione estiva di calciomercato c'è stato anche Alejo Veliz. Addirittura si era parlato di una possibile offerta da parte del Diavolo, sebbene poi non ci sia stato nulla di ufficiale. Oggi l'attaccante ex Rosario Central è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham.