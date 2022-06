Calciomercato – Ufficiale: Rüdiger nuovo difensore del Real Madrid

Antonio Rüdiger, difensore tedesco classe 1993, ha lasciato il Chelsea a parametro zero e firmato con il Real Madrid. Il comunicato ufficiale

La notizia era nell'aria già da tempo. Poco fa è arrivata l'ufficialità. Antonio Rüdiger , classe 1993 , difensore tedesco ex Stoccarda , Roma e Chelsea , è un nuovo giocatore del Real Madrid .

Le 'Merengues' hanno dato l'annuncio dell'arrivo di Rüdiger, che si svincolerà a parametro zero dai 'Blues' a partire dal prossimo 1° luglio, sui loro canali ufficiali. Ottimo rinforzo per la difesa di Carlo Ancelotti. Il giocatore, come si ricorderà, è stato accostato anche a Milan e Juventus nel recente passato.