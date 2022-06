Calciomercato Milan – Colpo a sorpresa in vista per la fascia sinistra

Il calciomercato estivo inizierà ufficialmente tra un mese ma in casa Milan le grandi manovre sono già cominciate. Con la conferma di Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada nei rispettivi ruolo, il club di Via Aldo Rossi può ora lanciare l'assalto agli obiettivi prefissati già da tempo. L'obiettivo è quello di consegnare al tecnico Stefano Pioli un organico sempre più competitivo in Italia e di più elevato spessore per la Champions League.