Calciomercato, tutti i motivi che spingono Donnarumma verso l’Inter

«I boati di San Siro per me? Mi hanno toccato tanto è quello che volevo sentire. È sempre speciale giocare qui, è uno stadio unico. Ho il cuore a Milano - ha sottolineato Donnarumma -, sono cresciuto qui, quindi grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto».

E alla domanda di un giornalista («Sai che c’è una grossa parte di questo stadio che vorrebbe vederti qui a lungo?»), considerando che la Milano rossonera non vuole più vedere Donnarumma neanche in cartolina dopo l'addio a parametro zero per Parigi nel 2021, Donnarumma ha risposto in maniera sorprendente: «Mi fa molto piacere, sono situazioni che poi si vedranno …».