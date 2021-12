Calciomercato Torino – Individuata l’alternativa a Tommaso Pobega | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Torino avrebbe pronto il 'piano B' per sopperire al ritorno al Milan di Tommaso Pobega

Con il mercato invernale alle porte, il Torino pensa al presente ma anche al futuro. Ciò è dovuto anche dal fatto che Tommaso Pobega , al termine di questa stagione, farà con ogni probabilità ritorno al Milan. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' nell'edizione odierna in edicola, difficilmente il Milan accetterebbe un'offerta dai granata in quanto Pobega potrebbe tornare utile alla causa rossonera qualora Franck Kessié dovesse lasciare Milanello. Ecco, dunque, che il club presieduto da Urbano Cairo ha individuato una valida alternativa al centrocampista triestino.

Secondo il quotidiano sportivo, il Torino avrebbe individuato in Fausto Vera l'alternativa principale a Tommaso Pobega. Nato ad Hurlingham, provincia di Buenos Aires, Vera è un calciatore di 21 anni in forza all'Argentinos Juniors e fa dell'impostazione del gioco la sua qualità migliore. Il classe 2000 è un calciatore che si ispira a Daniele De Rossi ed è un playmaker dalle qualità simili a quelle del centrocampista arrivato in prestito al Milan. Vagnati, direttore sportivo dei granata, potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, tutto fa pensare che Pobega ritornerà alla corte di Pioli per poter dire la sua anche al Milan. Milan, le top news di oggi: Adli parla da rossonero. Cercasi vice Kjaer.