Calciomercato Roma – Torna l’ex Milan El Shaarawy: domani le visite mediche

Calciomercato Roma, ritorna El Shaarawy

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo lo scossone all’interno dell’area tecnica, la Roma decide di battere un colpo di mercato. Si tratta di Stephan El Shaarawy, di ritorno dopo l’esperienza cinese allo Shanghai Shenhua. I giallorossi avevano fatto un tentativo per l’ex Milan già nel mercato di settembre-ottobre, non riuscendo a chiudere l’operazione per mancanza di tempo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il giocatore si sottoporrà domani mattine alle visite mediche di rito. Mercato Milan – Si avvicina il rinnovo di Calabria: le cifre >>>