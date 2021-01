Mercato Milan – Si avvicina il rinnovo di Calabria: le cifre | News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Si avvicina il rinnovo di contratto di Davide Calabria, in scadenza col Milan nel 2022. Il laterale rossonero che fino a questo momento sta facendo una stagione praticamente perfetta, facendosi trovare sempre pronto anche in ruoli non propriamente sui (mediano ndr), percepisce al momento 1 milione e 100 mila euro annuali. La dirigenza di via Aldo Rossi e l’entourage del giocatore, riporta Tuttosport questa mattina, avrebbero trovato l’intesa per un prolungamento fino al 2025 a 2 milioni a stagione.

Calabria è fino a questo momento l’unico calciatore del Milan ad aver giocato tutte e 18 le gare fin qui disputate dai rossoneri in campionato. Nel girone di Europa League è stato lasciato quasi sempre a riposo: solamente 68 minuti in 6 gare. Stupisce il dato relativo ai gol segnati: ben 2 per il terzino classe 1996, non certo uno abituato ad andare a segno.

