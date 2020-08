Calciomercato Roma – Idea Piatek per sostituire Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA – C’è aria di rivoluzione in casa Roma, dopo il cambio di proprietà. In uscita, a sorpresa, c’è anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha ancora due anni di contratto, ma l’età avanza (classe 1986) e quindi c’è voglia di cambiare. Se l’attuale numero 9 giallorosso potrebbe finire alla Juventus, su richiesta di Andrea Pirlo, per circa 11 milioni, mentre i capitolini dovrebbero trovare ovviamente un’alternativa. La prima scelta sembrava essere Arkadiusz Milik, ma il Napoli chiede 32 milioni nonostante sia a un anno dalla scadenza. Il polacco classe 1994 diventa dunque troppo costoso e la Roma ha deciso di virare su altri obiettivi.

Ci sono gli svincolati di lusso tipo Mario Mandzukic (classe 1986) e Choupo-Moting (classe 1989), ma non solo: a sorpresa è spuntato il nome di Krzysztof Piatek. Il polacco classe 1995 è stato acquistato dall’Herta Berlino solo lo scorso gennaio dal Milan per 24 milioni, ma non ha convinto. Così, potrebbe essere già ceduto per poco meno: la richiesta è di 21,5 milioni. Il Pistolero torna in Italia?

