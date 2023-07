Intervistato dai microfoni di Radio 24, durante il programma Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e di un mercato rossonero che rischia di far saltare la trattativa per Gustav Isaksen. Il noto telecronista, infatti, ha spiegato che l'esterno danese potrebbe non rientrare più nei piani della dirigenza milanista a causa di alcune caratteristiche troppo simili a quelle di Christian Pulisic. Ecco le parole di Pellegatti.