Thiago Silva continuerà a giocare con la maglia del Fluminense. Il club brasiliano ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore, che ha firmato un nuovo accordo fino al 31 dicembre 2027. A 42 anni, l'ex Milan ha quindi deciso di proseguire la propria carriera in Brasile, allungando ulteriormente il legame con la società nella quale è cresciuto calcisticamente.

Il Fluminense blinda Thiago Silva: rinnovo fino al 2027

La conferma è arrivata attraverso i canali ufficiali del Fluminense, che ha accompagnato l'annuncio con un messaggio significativo: "O Monstro fica", ovvero "". Una scelta che testimonia quanto il club punti ancora sull'esperienza e sulla leadership del proprio capitano.

Anche il giocatore ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi, ringraziandoli per il sostegno ricevuto: "Tifosi tricolori, questa non sarà l'ultima volta che mi vedrete giocare al Maracana. Avete chiesto e io resto, per continuare insieme alla ricerca di grandi successi". La sua permanenza era diventata un tema importante nelle ultime settimane, con i sostenitori e alcuni compagni di squadra che avevano manifestato pubblicamente il desiderio di vederlo ancora con la maglia del Fluminense.

I tre anni al Milan e lo Scudetto del 2011

Per i tifosi rossoneri, Thiago Silva rappresenta uno dei difensori più importanti passati da Milanello negli ultimi anni. Arrivato in Italia nel 2009 proprio dal Fluminense, il brasiliano si è imposto rapidamente come un punto fermo della retroguardia milanista, grazie alle sue qualità difensive, alla capacità di leggere le situazioni di gioco e alla personalità mostrata in campo.

La sua esperienza al Milan è durata tre stagioni, dal 2009 al 2012, e ha coinciso con uno dei momenti più significativi della storia recente del club. Nel 2011 ha contribuito alla conquista dello Scudetto con Massimiliano Allegri in panchina, diventando uno dei pilastri di una squadra che poteva contare anche su campioni come Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Zlatan Ibrahimović. Nello stesso anno è arrivata anche la Supercoppa italiana, conquistata contro l'Inter a Pechino.

Il suo rendimento e la sua crescita lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori centrali del panorama internazionale. Nell'estate del 2012, insieme a Zlatan Ibrahimović, ha lasciato il Milan per trasferirsi al Paris Saint-Germain, dando inizio a una lunga esperienza nel calcio francese e successivamente inglese con il Chelsea.

Una longevità straordinaria: giocherà fino a 43 anni

Il rinnovo con il Fluminense racconta anche un altro aspetto della carriera di Thiago Silva: la sua straordinaria longevità. Il difensore ha compiuto 42 anni il 22 settembre 2026 e il nuovo contratto gli permetterà di continuare a giocare fino al 31 dicembre 2027, quando avrà già raggiunto i 43 anni.

Un traguardo significativo per un calciatore che ricopre un ruolo particolarmente dispendioso dal punto di vista fisico e che, nel corso della sua carriera, ha affrontato alcuni dei migliori attaccanti del mondo. Dopo le esperienze con Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, il brasiliano continua a essere considerato un riferimento per il Fluminense, dove ricopre anche il ruolo di capitano.

La sua carriera da professionista è iniziata nel 2003: con il rinnovo appena firmato si prepara quindi a superare le 24 stagioni nel calcio professionistico. Un percorso che testimonia la capacità di mantenersi competitivo ad altissimi livelli per un periodo eccezionalmente lungo.

Il ritorno alle origini e il futuro con il Fluminense

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Per Thiago Silva si tratta di un ulteriore capitolo di una storia cominciata nelle giovanili del Fluminense, dove è cresciuto tra gli 11 e i 18 anni. Il difensore ha collezionato complessivamente 229 presenze e 19 gol con la prima squadra, distribuiti nelle sue tre esperienze con il club. Nel suo palmares figura la Coppa del Brasile conquistata nel 2007, mentre nel 2008 raggiunse la finale di Copa Libertadores.Dopo essersi affermato a livello internazionale, Thiago Silva è tornato al Fluminense nel 2024, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nel 2025 ha inoltre indossato la fascia da capitano durante il percorso storico del club al Mondiale per Club, concluso in semifinale negli Stati Uniti d'America.

Il rinnovo fino al 2027 conferma la volontà di continuare questo percorso e rimanda ancora una volta il momento dell'addio al calcio giocato. Per il Fluminense significa conservare un leader, mentre per gli appassionati di calcio resta la possibilità di ammirare ancora un difensore che, nonostante l'età, non ha intenzione di fermarsi.