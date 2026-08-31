La giornata milanese di Omari Hutchinson è ufficialmente iniziata: il nuovo acquisto del Milan sta completando l'iter burocratico e sanitario prima di legarsi ufficialmente al club rossonero in questa sessione di calciomercato. Il talento inglese classe 2003, prelevato dal Nottingham Forest con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 40 milioni per l'estate 2027, è sbarcato in Italia pronto a mettersi a disposizione del tecnico Rúben Amorim.

Le tappe del calciatore a Milano: dalle visite mediche alla firma a Casa Milan

Le varianti tattiche nel 3-4-2-1 di Amorim rispetto a Loftus-Cheek e Rabiot

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I retroscena di Fabrizio Romano e Matteo Moretto sulla scelta del Milan

Il programma del fantasista è serratissimo. Questa mattina Hutchinson si è recato presso la clinica "La Madonnina" nel capoluogo lombardo per sostenere la prima parte delle visite mediche di rito. Successivamente, il giocatore si è spostato al "Centro Ambrosiano" per ottenere l'idoneità sportiva obbligatoria. Nel pomeriggio è atteso nella sede di Casa Milan in Via Aldo Rossi: qui firmerà il contratto, rilascerà la sua prima intervista ufficiale ai media del club e registrerà i contenuti multimediali destinati ai canali web e social del Diavolo.L'innesto dell'ex esterno dell'Ipswich Town garantisce ad Amorim una preziosa variante strategica sulla trequarti destra. Nelle prime due uscite stagionali contro Torino e Venezia, quel ruolo è stato occupato da Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot, interpreti dalle spiccate doti fisiche e di inserimento. Hutchinson, brevilineo e dotato di un baricentro basso, offre caratteristiche diametralmente opposte: rapidità nello stretto, eccellente tecnica individuale e la tendenza naturale del suo piede mancino a convergere per creare superiorità numerica.Sui dettagli di questa operazione last-minute sono arrivati importanti retroscena da parte dei massimi esperti di mercato., attraverso un video sul proprio canale YouTube, ha sottolineato come la dirigenza di Via Aldo Rossi sia fermamente convinta di aver piazzato. A fargli eco è stato, che ha rivelato i dettagli dei, evidenziando la totale sintonia e condivisione di obiettivi tra l'allenatore portoghese, la proprietà guidata da Gerry Cardinale e l'area scout rossonera.