Un fulmine a ciel sereno squarcia il calciomercato estivo europeo, spostando tutta l'attenzione dei media tra la Serie A e la Premier League. Il Chelsea ha di fatto chiuso la trattativa per portare Marco Palestra dal Cagliari a Londra, soffiandolo all'Inter di Chivu: uno 'scippo' da ben 55 milioni di euro. Questa operazione, però, potrebbe aprire le porte proprio al Milan.

Calciomercato Milan, occasione dalla Premier League?

L'arrivo di palestra, infatti, aprirebbe le porte a nuovi scenari che andrebbero ad interessare proprio i rossoneri. Secondo alcune fonti francesi, il calciatore sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri restano alla finestra, pronti ad approfittare della possibile occasione.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, il Chelsea non sente l'esigenza di vendere Malo Gusto. I piani del club, infatti, sono ben chiari:

Adattabilità: L'idea iniziale sarebbe quella di spostare Palestra a sinistra

L'idea iniziale sarebbe quella di spostare Palestra a sinistra Competizione: In alternativa, i due giocatori si giocheranno il posto sulla sinistra.

Se qualche club, incluso il Milan, vorrebbe portarsi a casa il calciatore, la cifra non è di certo bassa: stiamo parlando di una valutazione da ben 75 milioni di sterline, circa 87 milioni di euro. una cifra che, se confermata, sarebbe assolutamente furi portata per il Milan.

Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea al momento non sente l'esigenza di vendere Malo Gusto: o si adatta Palestra a sinistra o si entrerà in competizione. Per questo motivo se qualcuno volesse farsi avanti per il terzino francese dovrebbe soddisfare la richiesta del club londinese che è di 75 milioni di sterline.

Al cambio si tratta di circa 87 milioni di euro, quasi 90 milioni. Una cifra, che se confermata, sarebbe assolutamente proibitiva per il Milan e per tanti altri club. Nell'attuale stagione, però, il calciatore ha collezionato solamente 1 presenza.