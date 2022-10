Calciomercato Milan – Ziyech torna fattibile: le ultime

1 di 1

CALCIOMERCATO MILAN, SI RIAPRE ZIYECH

Hakim Ziyech (centrocampista Chelsea), qui con la maglia del Marocco | News (Getty Images)

Manca un mese alla sosta per il Mondiale e appena il campionato si fermerà, il calciomercato tornerà a essere al centro dell'attenzione, con il Milan che potrebbe nuovamente fare un tentativo per Hakim Ziyech, marocchino classe 1993. Il mercato aprirà ufficialmente solo a gennaio, ma ovviamente le squadre avranno modo di muoversi prima. La prima parte di stagione avrà già indicato quali sono le necessità delle varie squadre e il Milan saprà se e come muoversi.

Milan, serve un esterno destro

L'esterno destro d'attacco sembra una delle necessità rimaste da un po' di tempo da colmare. Gennaio, con la nuova proprietà, potrebbe essere il momento giusto per fare questo regalo a Stefano Pioli e a tutti i tifosi. La casella è coperta numericamente, ma c'è la sensazione che a livello qualitativo si possa fare decisamente meglio. Ovviamente molto dipenderà anche dal cammino europeo del Milan: in caso di qualificazione si spingerà per rinforzare la rosa, altrimenti potrebbe anche essere considerata completa. Così, per quel ruolo, Ziyech torna di moda, visto che il Chelsea è sempre più convinto di farne a meno.

Il prezzo di Ziyech

Già seguito a lungo, Ziyech piace tantissimo. Gli inglesi, come detto, lo considerano un esubero. Anche il nuovo allenatore non lo vede di buon occhio e Ziyech continua a stare in panchina. A gennaio l'addio sembra l'ipotesi più probabile. Anche perchè ovviamente le richieste sono ora molto diverse dall'estate: potrebbero bastare 20 milioni per averlo a titolo definitivo. Il giocatore non guadagna poco, ma con questa formula si potrebbe usufruire del Decreto Crescita per far pagare meno di stipendio.