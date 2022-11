Calciomercato Milan – Ziyech a gennaio possibile. A patto che …

Hakim Ziyech potrebbe trasferirsi al Milan durante il prossimo calciomercato invernale. Diavolo alla ricerca di qualcosa in più in trequarti

Daniele Triolo

Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, resta un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato di gennaio 2023. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ricordando come l'ex Ajax, attualmente impegnato ai Mondiali con il suo Marocco, chieda alla rassegna iridata in Qatar un adeguato rilancio della propria carriera. A marzo, infatti, compirà 30 anni.

Calciomercato Milan, si punta su Ziyech per gennaio — Potrebbe festeggiarli in maglia rossonera. L'operazione di calciomercato per Ziyech al Milan, però, secondo il 'CorSport', non potrà prescindere da una decisa riduzione dell'ingaggio che il giocatore percepisce ora dai 'Blues'. Soltanto così, infatti, il Diavolo avrebbe dei margini di manovra per prendere Ziyech con la formula del prestito.

Finora Ziyech, che debutterà ai Mondiali mercoledì 23 novembre, alle ore 11:00, in occasione di Marocco-Croazia, ha visto davvero poco il campo a Londra con la compagine allenata prima da Thomas Tuchel e ora da Graham Potter. Appena 55' in 6 partite di Champions League e 148' in 16 giornate di Premier League. In campionato è partito titolare una sola volta.

Ziyech a Londra gioca poco, ma costa ancora molto — Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché vada via in inverno e affinché il Milan possa prenderlo. Ziyech, però, ha un contratto ancora lungo con i londinesi (scadenza 30 giugno 2025): impensabile, quindi, che il prezzo del suo cartellino possa diminuire di colpo. Esulta come Giroud e Leao: bimba del Milan fa impazzire social e giocatori >>>