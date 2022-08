Calciomercato Milan – Ziyech, spunta una nuova concorrente | News

Hakim Ziyech è uno dei nomi più accostati al Milan in questo mercato estivo. I rossoneri, dopo un primo tentativo iniziale, di fatto non hanno mai trovato l'accordo con il Chelsea, club proprietario del cartellino del gioco. Il Diavolo, probabilmente, voleva acquistare l'ex Ajax in prestito con diritto di riscatto, con parte dello stipendio pagato dai 'blues'. Il club inglese, invece, probabilmente tenderebbe a cederlo in prestito con obbligo di riscatto o addirittura a titolo definitivo.