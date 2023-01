Calciomercato Milan – Per Zaniolo offerta da 18 milioni

Calciomercato Milan, per Zaniolo 18 milioni

Zaniolo e il Milan, si legge, avrebbero già l'accordo: poco più di 2 milioni di euro netti a stagione ai quali si possono aggiungere dei premi. Mancherebbe l'accordo tra le società. Il Milan non vorrebbe spingersi sopra i 20 milioni complessivi, la prima offerta alla Roma sarebbe questa: 500 mila euro per il prestito e 17,5 milioni per il riscatto. I giallorossi sarebbero aperti al prestito, ma non accetterebbero che la Champions diventi una delle condizioni di riscatto. Manca ancora qualcosa per chiudere l'affare. Il Tottenham ci avrebbe provato con un prestito senza riscatto certo, offerta che sarebbe stata riufiutata dalla Roma. In caso di accordo, la Roma si butterebbe su un ex obiettivo rossonero, ovvero Hakim Ziyech.