Nuovo San Siro, arriva (finalmente) la svolta definitiva? Le ultime | PM

Nessun vincolo su San Siro?

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un vincolo sullo stadio di San Siro, che scatterebbe a partire dal 2024. In realtà non ci può essere nessun vincolo perché l'ultima modifica fatta all'attuale impianto è quello di aver realizzato il terzo anello alla fine degli anni '80. Le dimostranze portate avanti da Sgarbi - che tra l'altro è sottosegretario alla cultura - non hanno motivo di esistere. Lo stesso Sgarbi, di recente, ha parlato di un danno ambientale enorme qualora dovesse essere abbattuto l'attuale stadio. Quello dell'ambiente, però, non è il suo Ministero.