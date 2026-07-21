Il futuro del fantasista italiano sembra ormai deciso: accordo trovato con i friulani, mentre i rossoneri valutano altre piste per la trequarti.
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La telenovela Zaniolo sembra destinata a concludersi con una sua permanenza a Udine. Le tensioni sono iniziate un paio di settimane fa, quando l'Udinese ha deciso di sfruttare la clausola per il riscatto del trequartista italiano dal Galatasaray. I friulani, una volta concluso l'affare, hanno attivato il contratto precedentemente concordato in caso di conferma in bianconero: contratto che era stato chiuso in fretta e furia l'ultimo giorno di mercato, con la promessa di riparlarne, eventualmente, un anno dopo.
Arrivato il momento però l'Udinese non si è mosso immediatamente per un adeguamento delle cifre, che invece erano ritenute da Zaniolo e dal suo entourage troppo basse. Da qui il mal di pancia: l'ex Roma non ha trovato immediatamente un accordo per il nuovo contratto e, data la difficoltà delle trattative, aveva lasciato Udine per tornare dalla famiglia a Forte dei Marmi. Il ritiro dell'Udinese però è poi cominciato e il numero 10 bianconero ha inviato un certificato medico per giustificare la propria assenza. Dopo un periodo di stallo, però, la situazione sembra essere rientrata: le parti sono arrivati ai dettagli per il rinnovo di contratto e l'ufficialità potrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore.
Le cifre del nuovo accordoIl contratto rifiutato da Zaniolo prevedeva un ingaggio annuo di circa 1,5 milioni, ai quali si aggiungevano 300 mila euro di bonus condizionati da numero di reti e presenze coi bianconeri. Dopo giorni di trattative, sembra essere stata trovata la quadra per un contratto da circa 2 milioni di euro a stagione della durata di 3 anni con opzione per il quarto.
Cifre che ora, dunque, sembrerebbero soddisfare il trequartista azzurro, pronto a ricominciare un'altra stagione con l'Udinese, squadra che sembra avergli riconfermato la fiducia di cui mancava ormai da anni.
Niente da fare per il MilanNon sarà dunque Zaniolo il nuovo trequartista rossonero. Il Milan, comunque, non sembrava intenzionato ad affondare in questo momento per il numero 10 dei bianconeri: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Claudio Vigorelli (agente del giocatore) avrebbe deciso di accelerare con i Friulani una volta appreso che il Diavolo non avrebbe tentato subito di portarlo a Milanello, avendo altre priorità per il ruolo di sotto-punta.
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